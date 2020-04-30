إيرادات "تويتر" تتجاوز التوقعات في الربع الأول

مباشر - سالي إسماعيل: أعلنت شركة تويتر نتائج أعمال تفوق تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أن عدد المستخدمين النشطاء لمنصة التواصل الاجتماعي ارتفع بأكثر من التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 8.40 مليون دولار (سنت واحد لكل سهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل صافي أرباح بقيمة 190.80 مليون دولار (25 سنتاً لكل سهم) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة من 37 سنتاً إلى 11 سنتاً في الربع الماضي.

لكن مع ذلك، فإن الأرباح كانت أعلى من تقديرات المحللين التي كانت تعتقد أن نصيب السهم من الأرباح سيكون 10 سنتات في الربع الأول من 2020.

وارتفعت إيرادات "تويتر" إلى 807.64 مليون دولار في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي مقابل 786.89 مليون دولار المسجلة في الربع المماثل من 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الشركة التي تدير منصة التواصل الاجتماعي سوف تحقق أرباحاً بقيمة 783 مليون دولار في أول ثلاثة أشهر من العام.

وتتكون إيرادات الشركة من 468 مليون دولار إيرادات محققة من داخل الولايات المتحدة و339 مليون دولار من الأسواق الدولية، بحسب نتائج الأعمال.

وبلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 682 مليون دولار في الربع الماضي بزيادة تقريباً 3 ملايين دولار على أساس سنوي.

وعلى صعيد عدد المستخدمين، فإن النشطاء بشكل يومي بلغ 166 مليون مستخدم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 134 مليون فرد في الفترة نفسها من العام الماضي ومقارنة مع 152 مليون مستخدم في الربع الأخير من 2019.

وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد المستخدمين النشطاء بشكل يومي سوف يرتفع بنحو 12 مليون فرد في الربع الأول.

وأوضحت تويتر أنها لن تقدم توقعات بشأن الربع الثاني بسبب وباء "كوفيد-19".