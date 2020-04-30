دول الخليج تفرض رسوم إغراق على واردات السيراميك من الصين والهند

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخزف السعودي، اليوم الخميس، عن صدور نتائج التحقيق الخاص بمكافحة الإغراق لمنتج البلاط -السراميك والبورسلان.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ قضت بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول مجلس التعاون من منتجات السيراميك والبورسلان ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية بنسب تتراوح من 23.5% إلى 76%.

وتقرر فرض تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول المجلس من جمهورية الهند بنسب تتراوح من 17.6% إلى 106%؛ بناءً على شكوى مكافحة إغراق تقدمت بها شركة الخزف السعودي بتضامن وتأييد من شركات سعودية وخليجية أواخر العام الميلادي 2018.

وأضافت شركة الخزف السعودي، أن القرار يدخل حير التنفيذ اعتبارا من 6 يونيو/ حزيران 2020.

وأوضحت، أنها عملت على جمع الأدلة والإثباتات التي تبين وجود ممارسة الإغراق المحظورة دولياً بموجب اتفاقية مكافحة الإغراق وهي أحد اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى مشاركتها بالتحقيق على مدار 15 شهراً أمام الجهة المختصة وفقاً لأحكام النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وأكدت "الخزف"، أن التدابير المفروضة لمكافحة الإغراق على واردات السيراميك والبورسلان من الهند والصين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ستساعد في رفع حصة الشركة السوقية محلياً وخليجياً وزيادة مبيعاتها السنوية.

وأعلنت الشركة، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عن قبول شكوى الإغراق التي تقدمت بها الشركة لمجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمنتج السيراميك.

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