المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة ويقر تحفيزات إضافية

مباشر - سالي إسماعيل: أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير، رغم الانكماش القياسي الفصلي في اقتصاد منطقة اليورو.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن البنك قرر تثبيت معدلات الفائدة على عميلات إعادة التمويل ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وعلى تسهيلات الودائع كما هي عند مستوياتها الحالية 0.00 و0.025 وسالب 0.50 بالمائة على الترتيب.

لكن في المقابل قرر مجلس محافظين المركزي الأوروبي تقليص معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الآجل "تي.إل.تي.أر.أو 3" إلى 50 نقطة أساس خلال الفترة من يونيو/حزيران القادم وحتى يونيو/حزيران عام 2012.

كما أعلن البنك المركزي أنه سيتم إجراء مجموعة جديدة من عمليات إعادة التمويل الطارئة طويلة الآجل التي لا تستهدف الوباء لدعم ظروف السيولة في النظام المالي لمنطقة اليورو بمعدل فائدة يبلغ 25 نقطة أساس.

وأوضح المركزي الأوروبي أنه منذ نهاية مارس/آذار تم إجراء عمليات الشراء في إطار برنامج شراء الطوارئ الجديد لمكافحة الوباء والذي تصل قيمته إلى 750 مليار يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن صافي عمليات الشراء بموجب برنامج شراء الأصول سوف يستمر بوتيرة شهرية تبلغ 20 مليار يورو جنباً إلى جنب مع التمويل الإضافي البالغ 120 مليار يورو حتى نهاية العام الجاري.

وأكد مجلس المحافظين أنه يقف مستعداً لتعديل كافة أداوته بالشكل المناسب لضمان أن التضخم يتحرك نحو المستهدف بطريقة مستدامة.

وبحلول الساعة 11:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0880 دولار.