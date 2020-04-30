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العملات المشفرة تربح 30 مليار دولار مع قفزة البيتكوين

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مباشر - سالي إسماعيل: سجلت العملات المشفرة مكاسب بنحو 30 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع قفزة قوية في قيمة البيتكوين.

وجاء الصعود القوي في الأصول الإلكترونية وسط حالة من التعافي في السوق الرقمي بعد أن تعرض إلى موجتين بيعيتين في شهر مارس/آذار الماضي بالتزامن مع الهبوط الحاد في أسواق الأسهم.

ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى خطوات البنوك المركزية والحكومات حول العالم في ضخ أموال في الأسواق عبر الحزم التحفيزية من أجل مواجهة تداعيات وباء "كوفيد-19".

كما أنه يتزامن مع اقتراب عملية انقسام جديدة في عملة البيتكوين والتي من المزمع تنفيذها في شهر مايو/آيار المقبل.

وصعدت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية إلى 257.64 مليار دولار في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 228.27 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس.

ويعني ذلك أن سوق الأصول المشفرة سجل مكاسب بنحو 29.37 مليار دولار في غضون 24 ساعة، وفقاً للبيانات المتاحة على موقع "كوين ماركت كاب".

أداء البيتكوين خلال آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

ويأتي أداء السوق الرقمي مع سيطرة اللون الأخضر على قائمة أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية، بقيادة مكاسب البيتكوين والتي تجاوزت حاجز 9 آلاف دولار.

وفي نفس التوقيت، صعدت عملة البيتكوين بنسبة 16.2 بالمائة لتصل إلى 9217.6 دولار، وتحتفظ بالمركز الأول بدون منافس مع قيمة سوقية قدرها 169.17 مليار دولار.

وتواصل البيتكوين المكاسب في الأيام القليلة الماضية، لتتجاوز 9 آلاف دولار بعد أن كانت تتداول بالقرب من 7 آلاف دولار قبل يومين فقط.

وفي المرتبة الثانية حلت عملة الإيثريوم بارتفاع 7.8 بالمائة مسجلة 221.3 دولار فضلاً عن صعود قيمتها السوقية إلى 24.51 مليار دولار.

أما عملة الريبل، والتي تشغل الترتيب الثالث بقيمة سوقية تبلغ 10.10 مليار دولار، فصعدت بنسبة تزيد عن 6.5 بالمائة لتصل إلى 0.2290 دولار.

وارتفعت عملة تيثر إلى 1.01 دولار لتشغل المرتبة الرابعة بقيمة سوقية 6.40 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة 0.4 بالمائة.

وتذيلت عملة البيتكوين كاش قائمة الخمسة الكبار بمكاسب 10.1 بالمائة لتصل إلى 269.9 دولار مع صعود قيمتها السوقية إلى 4.96 مليار دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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