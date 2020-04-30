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"شل" تخفض توزيعات الأرباح لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

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"شل" تخفض توزيعات الأرباح لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية "شل" تخفض توزيعات الأرباح لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

مباشر: خفضت شركة النفط "رويال داتش شل" توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الربع الأول من العام الجاري، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت شركة الطاقة متعددة الجنسيات، اليوم الخميس، خفض توزيعات الأرباح بنحو 66 بالمائة ليبلغ 16 سنتاً للسهم الواحد خلال الربع الأول، مقابل 47 سنتاً خلال نفس الربع من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة للشركة النفطية "تشاد هوليدي"، إنه "بالنظر إلى التوقعات حيال فترة طويلة من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وانهيار السلع، وتقلب الأسواق، وتوقعات غير مؤكدة للطلب، يعتقد المجلس أن الحفاظ على المستوى الحالي لتوزيع الأرباح ليس حكيما".

وتعاني شركات النفط عالميا جراء هبوط أسعار الخام بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الحالي، مع تراجع الطلب العالمي على النفط بفعل تفشي .

وأظهرت نتائج أعمال رويال دانش شل تحقيق صافي دخل بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 5.3 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من عام 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن صافي الأرباح المعدلة سوف تبلغ 2.25 مليار دولار في خلال نفس الفترة المقارنة.

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مباشر (اقتصاد)

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