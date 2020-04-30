إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع لـ255.5 مليار ريال بالربع الأول 2020

الرياض – السيد جمال: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية نمواً خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3.2% على أساس سنوي؛ بزيادة قيمتها 7.93 مليار ريال.

وبلغ إجمالي إنفاق المستهلكين بالمملكة، وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، نحو 255.49 مليار ريال، مقارنة مع 247.57 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

وعلى أساس ربعي، انخفض إنفاق المستهلكين بالسعودية 3.49% عن قيمته في الربع الرابع من العام الماضي؛ والذي بلغ خلاله 264.73 مليار ريال، بتراجع 9.24 مليار ريال.

يُشار إلى أن إنفاق المستهلكين بالمملكة ارتفع في عام 2019 بنسبة 4.6% على أساس سنوي؛ إلى 1.03 تريليون ريال، مقارنة مع 980.63 مليار ريال في 2018.

وخلال شهر مارس/ آذار، بلغ إنفاق المستهلكين بالمملكة 81.69 مليار ريال، مقابل 88.75 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2019، بانخفاض نسبته 7.95%.

ارتفاع ملحوظ بمبيعات نقاط البيع

وجاء ارتفاع المستهلكين بالسعودية خلال الربع الأول من عام 2020؛ مع الزيادة في مبيعات عميات نقاط البيع بنسبة 23.7 على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 15.21 مليار ريال.

وبلغت قيمة مبيعات عمليات نقاط البيع في المملكة 79.26 مليار ريال في الربع الأول لـ 2020، مقابل 64.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت مبيعات نقاط البيع بالسعودية بشكل طفيف نسبته 0.45%؛ مقارنة مع مبيعات الربع السابق والبالغة 78.9 مليار ريال.

وقفزت عمليات مبيعات نقاط البيع بالمملكة بنحو 66.8% خلال الربع الأول من العام الجاري؛ إلى 543.98 مليون عملية، مقارنة مع 326.13 مليون عملية في الربع المقابل من العام 2019.

ووصل عدد الأجهزة المنفذ عبرها عمليات نقاط البيع إلى 472.16 ألف جهاز، مقابل 368.74 ألف جهاز في الربع الأول من العام الماضي.

وكان أغلب إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الربع الأول من عام 2020 ضمن قطاع المشروبات والأطعمة بمبيعات قيمتها 12.87 مليار ريال من خلال 138.7 ألف عملية منفذة، يليها قطاع المطاعم والمقاهي بـ 8.64 مليار ريال عبر تنفيذ 156.99 ألف عملية.

وتركز إنفاق المستهلكين في مدينة الرياض؛ بواقع 176.02 ألف عملية بلغت قيمتها 25.86 مليار ريال، يليها جدة بـ 75.15 ألف عملية قيمتها 12.81 مليار ريال، ثم الدمام بـ 30.33 ألف عملية بقيمة 4.5 مليار ريال.

السحوبات النقدية

وفي المقابل، انخفضت السحوبات النقدية بنسبة 3.97% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي؛ بتراجع قيمته 7.28 مليار ريال.

وبلغ إجمالي السحوبات النقدية 176.24 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020، مقابل 183.52 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وانخفضت السحوبات 9.59 مليار ريال، وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، والبالغة خلاله 185.83 مليار ريال.

وشهدت السحوبات عبر بطاقات "مدى" انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري 3.76% على أساس سنوي؛ إلى 110.73 مليار ريال، مقارنة مع 115.06 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وبالمثل، انخفضت السحوبات عبر المصارف 4.3%؛ إلى 65.51 مليار ريال، مقارنة مع 68.46 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

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