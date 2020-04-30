السعودية.. توقيع عقد تخصيص المرحلة الثالثة بمحطة مياه الجبيل بـ2.4 مليار ريال

الرياض – مباشر: كشفت الشركة السعودية لشراكات المياه، اليوم الخميس، عن قيام وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين بتوقيع عقد تخصيص المرحلة الثالثة (أ) من محطة الجبيل لإنتاج المياه المستقل، ضمن مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص ومنظومة البيئة والمياه والزراعة، بسعة إنتاجيه 600 ألف م3 يومياً.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 2.37 مليار ريال، ليخدم كلا من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

وتم توقيع الاتفاقية مع التحالف الفائز؛ وهم أكواباور وشركة البواني للمياه والطاقة ومؤسسة الخليج للاستثمار.

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