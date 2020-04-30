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أسمنت القصيم تضاعف أرباحها بالربع الأول من 2020

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أسمنت القصيم تضاعف أرباحها بالربع الأول من 2020 أسمنت القصيم تضاعف أرباحها بالربع الأول من 2020

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت القصيم، بالربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 98.56% مقارنة بالربع المماثل من 2019.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، قفزت أرباح الشركة إلى 111.17 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 56 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع المبيعات ومتوسط سعر البيع، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق، ومصروف الزكاة.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة 22.85%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت نحو 144 مليون ريال.

وقفزت أرباح للشركة خلال عام 2019، إلى 360.74 مليون ريال، مقابل 120.8 مليون ريال في عام 2018، بارتفاع نسبته 198.63%.

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