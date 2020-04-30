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شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"سافكو" عند 65 ريالاً وتوصية بـ"الحياد"

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شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"سافكو" عند 65 ريالاً وتوصية بـ"الحياد" شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لـ"سافكو" عند 65 ريالاً وتوصية بـ"الحياد"

الرياض- مباشر: حددت شركة الراجحي المالية السعر المستهدف لشركة الأسمدة العربية "سافكو" عند مستوى 65 ريالاً، مع توصية بالحياد بشأن السهم.

وأضافت الراجحي في تقرير اليوم الخميس، أن أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت متوافقة مع التوقعات سبب انخفاض حجم المبيعات بتحسين كفاءة التكاليف وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وتوقعت أبحاث الراجحي أن تتحسن اليوريا عن المستويات الحالية نظرًا لمحدودية الصادرات الصينية (0.5 مليون طن يوريا صدرت خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2020 مقابل مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي)، بالإضافة إلى تأثير محدود على الطلب بسبب الحاجة إلى الإمدادات الغذائية الأساسية.

وقالت أن النظرة ضعيفة على المدى القريب لقطاع البتروكيماويات السعودي.

سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" انخفاضا بصافي الأرباح نسبته 9.5% خلال الربع الأول من عام 2020 ليصل صافي الربح إلى 303.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 335.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.43%، لمستوى 70.80 ريالا.

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مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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