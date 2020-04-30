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"بترو رابغ" تعيد تشغيل وحدات الإنتاج بعد انتهاء الصيانة الدورية

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"بترو رابغ" تعيد تشغيل وحدات الإنتاج بعد انتهاء الصيانة الدورية "بترو رابغ" تعيد تشغيل وحدات الإنتاج بعد انتهاء الصيانة الدورية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)، عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج بمجمع الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه تم إعادة تشغيل المرافق ووحدات الإنتاج، عتبارا من اليوم.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للإيقاف ينعكس على النتائج المالية للربعين الأول والثاني من عام 2020م.

وبينت الشركة أنه لا يمكن تقدير الأثر المالي بدقة في الوقت الحالي، وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات أخرى بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت الشركة، في فبراير / شباط الماضي، عن إيقاف ووحدات الإنتاج، لمدة 60 يوماً ابتداءً من بداية مارس / آذار 2020م، للقيام  بأعمال الصيانة الدورية.

وكشفت البيانات المالية للشركة بالربع الأول من 2020، تكبدت الشركة صافي خسارة، بنحو  1.8 مليار ريال، مقابل صافي أرباح بقيمة 257 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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