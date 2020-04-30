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ليفت تعتزم تسريح 17% من قوتها العاملة

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ليفت تعتزم تسريح 17% من قوتها العاملة ليفت تعتزم تسريح 17% من قوتها العاملة

مباشر: أعلنت شركة ليفت عزمها تسريح 17 بالمائة من قوتها العاملة وعرض الاستقالة طواعيةً على آخرين، في محاولة للحد من التكاليف بسبب تداعيات .

وقالت الشركة العاملة في مجال النقل التشاركي في بيان صادر أمس الأربعاء، إنها بصدد تسريح 982 موظفاً وعرض مزايا على 288 موظفاً إضافياً مقابل الاستقالة الطوعية.

كما أعلنت الشركة الأمريكية تخفيضات في الراتب الأساسي للموظفين المعفيين من عملية التسريح لمدة اثني عشر أسبوعًا.

وذكرت ليفت أن تخفيضات الرواتب التي تبدأ في الشهر الماضي ستشمل خفضا بنسبة 30 بالمائة للقيادة التنفيذية و20 بالمائة لنواب الرئيس و10 بالمائة لجميع الموظفين الآخرين.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستتكبد تكاليف تتراوح بين 28 مليون دولار إلى 36 مليون دولار من إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة من عمليات التسريح من العمل، والتي تتعلق في المقام الأول بفصل الموظفين واستحقاقاتهم.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن ذلك سيؤثر في الغالب على الأداء المالي في الربع الثاني.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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