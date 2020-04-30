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السوق السعودي يختتم آخر تعاملات أبريل بمكاسب 127 نقطة.. والسيولة 5.7 مليار ريال

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السوق السعودي يختتم آخر تعاملات أبريل بمكاسب 127 نقطة.. والسيولة 5.7 مليار ريال السوق السعودي يختتم آخر تعاملات أبريل بمكاسب 127 نقطة.. والسيولة 5.7 مليار ريال

الرياض - مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع ونهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري على ارتفاع مدفوعاً بصعود جماعي للقطاعات لا سيما القيادية.

وبالختام ارتفع المؤشر العام - تاسي بنحو 1.83% إلى مستوى 7112.90 نقطة ليربح نحو 127.57 نقطة.

وجرى التعامل على 300.44 مليون سهم وبقيمة 5.77 مليار ريال موزعين على أكثر من 235.73 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم حلواني إخوان بنسبة 10%، تلاه سهم "اتحاد الخليج" مرتفعاً بنسبة 9.98%، كما ارتفع البابطين بنسبة 8.98%.

وتصدر التراجعات سهم البحري بنسبة 3.49%، تلاه سهم ملاذ للتأمين بنحو 1.96%، وتراجع سهم الحكير بنسبة 1.92%.

وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية القيمة والحجم بنحو 53.58 مليون سهم وبقيمة 436.117 مليون ريال.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.57%، تلاه قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة 2.49%، كما سجل قطاع الطاقة مكاسب بنسبة 1.7%.

أما على صعيد أداء السوق الموازية "نمو" فقد سجل تراجعاً بنسبة 2.61%، ليفقد نحو 185.38 نقطة، بوصوله لمستوى 6917.63 نقطة.

وانفرد بالارتفاع سهم العمران بنحو 1.77%، فيما كان الوطنية للبناء والتسويق الأكثر تراجعاً بنسبة 6.98%، تلاه سهم التطويرية الغذائية بنحو 1.87%.

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