ارتفاع الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول

مباشر - سالي إسماعيل: شهد الطلب العالمي على الذهب زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم الطلب الاستثماري الناجم عن رغبة المستثمرين في حيازة الأصول الآمنة مع انتشار وباء كورونا.

ووفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس، فإن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنحو 1 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي ليصل إلى 1083.8 طن.

وتأتي الزيادة في الطلب العالمي على المعدن الأصفر بدعم الطلب الاستثماري الذي كان مدفوعاً بالسعي نحو حيازة الملاذات الآمنة وسط تفشي وباء "كوفيد-19" العالمي، مما عوض الضعف في القطاعات التي تركز على المستهلكين.

وبحسب التقرير الفصلي، فإن تفشي وباء كورونا، والذي اجتاح العالم خلال الربع الأول، كان العامل الأكبر الذي أثر في الطلب على الذهب.

وجذبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات داخلة ضخمة بلغت 298 طن، ما دفع الحيازات العالمية إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 3185 طن بنهاية الربع الأول من هذا العام.

في حين أن إجمالي استثمارات السبائك والعملات الذهبية تراجع بنحو 6 بالمائة على أساس سنوي إلى 241.6 طن، مع هبوط الطلب على السبائك بنحو 19 بالمائة إلى 150.4 طن متجاوزاً قفزة قوية في الطلب على العملات الذهبية تبلغ 36 بالمائة لتصل إلى 76.9 طن.

وأوضح التقرير أن الطلب على المجوهرات تلقى ضربة من تأثيرات تفشي الوباء، حيث هبط الطلب في الربع الماضي بنحو 39 بالمائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي متدني عند 325.8 طن.

وكان هذا الهبوط في الطلب على المجوهرات مدفوعاً بانخفاض 65 بالمائة من الطلب في الصين، والتي تعد أكبر سوق مستهلك للمجوهرات.

وطبقاً لمجلس الذهب، فإن البنوك المركزية استمرت في شراء الذهب خلال أول 3 أشهر من العام بكميات كبيرة، رغم أن وتيرة الشراء كانت أقل من المسجلة في الربع الأول من 2019.

وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 145 طن في الأشهر من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي، وهو أقل بنحو 8 بالمائة على أساس سنوي.

وأعلنت روسيا أنها ستعلق برنامج الشراء طويل الآجل من أبريل/نيسان، مما يشير إلى تباطؤ حاد في صافي الشراء العالمي، بحسب التقرير.

وعلى صعيد آخر، أضر الفيروس كذلك بالمعروض العالمي من الذهب الذي تراجع بنحو 4 بالمائة في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي إلى 1066.2 طن.

وجاء انخفض المعروض مع هبوط إنتاج المناجم إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام عند 795.8 طن في الربع الماضي بانخفاض 3 بالمائة على أساس سنوي.