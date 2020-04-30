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مبيعات التجزئة في ألمانيا تسجل أكبر هبوط شهري بـ13 عاماً

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مبيعات التجزئة في ألمانيا تسجل أكبر هبوط شهري بـ13 عاماً مبيعات التجزئة في ألمانيا تسجل أكبر هبوط شهري بـ13 عاماً

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 13 عاماً، مع إغلاق معظم المحال التجارية بسبب أزمة تفشي .

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة الألمانية المعدلة موسميا تراجعت بنسبة 5.6 بالمئة خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري.

وتعبر قراءة الشهر الماضي هي أسرع وتيرة هبوط منذ يناير/كانون الثاني لعام 2007.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مببيعات التجزئة لدى أكبر أوروبي سوف تتراجع بنسبة 8.1 بالمئة خلال الشهر المنقضي.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 2.8 بالمئة خلال مارس/آذار الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وكان وزير الاقتصاد الألماني حذر الأمس من أن أزمة الفيروس المميت ستدخل الاقتصاد في أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ويرجع ذلك إلى عمليات الإغلاق وتداعيات احتواء الوباء.

وخفضت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى سالب 6.3 بالمائة من 1.1 بالمائة المتوقعة في يناير/كانون الثاني.

وبحلول الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.0861 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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