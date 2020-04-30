محدث.. السوق السعودي يشهد تنفيذ 7 صفقات خاصة بـ25 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 7 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 25.2 مليون ريال، من خلال 558 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات بالقيمة على مجموعة صافولا، والتي بلغت قيمتها 8.11 مليون ريال، من خلال 200 ألف سهم، بسعر 40.55 ريال.

وتم تنفيذ 3 صفقات على هرفي للأغذية 44.65 ريال لجميع الصفقات، وشهد سهم المراعي تنفيذ صفقتين بسعر 48.10 ريال، وكانت الصفقة الأخيرة لسهم أسواق العثيم، والتي تم تنفيذها عند سعر 90.20 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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