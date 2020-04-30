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إنفوجرافيك.. أداء الميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

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مباشر: ثابت شحاتة: أعلنت وزارة المالية عن نتائج الميزانية العامة للربع الأول من عام 2020، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 192 مليار ريال، ومصروفات بلغت 226.18 مليار ريال.

ويوضح إنفوجرافيك أعده "مباشر"، استناداً لبيانات وزارة المالية السعودية، أبرز بنود الميزانية العامة بالربع الأول، كالتالي:

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192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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