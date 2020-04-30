إنفوجرافيك.. أداء الميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

مباشر: ثابت شحاتة: أعلنت وزارة المالية السعودية عن نتائج الميزانية العامة للربع الأول من عام 2020، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 192 مليار ريال، ومصروفات بلغت 226.18 مليار ريال.

ويوضح إنفوجرافيك أعده "مباشر"، استناداً لبيانات وزارة المالية السعودية، أبرز بنود الميزانية العامة بالربع الأول، كالتالي:

ترشيحات:

نمو إنفاق الحكومة السعودية لـ 226 مليار ريال بالربع الأول من 2020

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020