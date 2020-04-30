تباطؤ التضخم في منطقة اليورو مع تراجع تكاليف الطاقة

مباشر - زينب محمود: تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري، بفعل تهاوي تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب احصاءات "يوروستيت"، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمائة خلال أبريل/نيسان الجاري بالقراءة الأولية على أساس سنوي، مقابل ارتفاع 0.7 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 0.1 بالمائة بالقراءة الأولية خلال الشهر الحالي.

وكانت أسعار الغذاء والتبغ والكحول الأكثر ارتفاعاً بالقراءة الأولية خلال الشهر الجاري على أساس سنوي، حيث سجلت 3.6 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.4 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

بينما تهاوت أسعار الطاقة بنحو 9.6 بالمائة خلال الشهر الجاري مقابل انخفاض 4.5 بالمائة خلال الشهر المنصرم على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الجاري بالقراءة الأولية مقارنة بالشهر الماضي.

وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ، فسجل 0.9 بالمائة خلال الشهر الجاري، مقابل 1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 9:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.06 بالمائة مسجلاً 1.0880 دولار.