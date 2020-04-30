ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو بأقل من التوقعات

مباشر - نوران مجدي: ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بأقل من توقعات المحللين خلال مارس/آذار الماضي، مع بداية ظهور أثر وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الخميس، صعود معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.4 بالمائة بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 7.3 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يرتفع إلى 7.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو 197 ألف شخص خلال الشهر الماضي على أساس شهري ليبلغ إلى 12.156 مليون عاطل.

وسجل معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي 6.6 بالمائة في مارس/آذار الماضي، مقابل 6.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وترجع نتيجة هذه البيانات لضربة فيروس كورونا المستجد وعمليات الإغلاق المفروضة في مسعى للحد من انتشاره.

وبحلول الساعة 9:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو هامشياً أمام الدولار بنحو 0.08 بالمائة إلى مستوى 1.0882 دولار.