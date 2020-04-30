وزير: المبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس، إن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها العالم بسبب جائحة كورونا سيكون له الأثر الكبير في تخفيف الأعباء على هذا القطاع الحيوي في المملكة.

وأضاف الخريف، أن حزمة المبادرات التي أُعلن عنها مؤخراً للقطاع الصناعي تأتي امتداداً لعناية القيادة بالقطاع الصناعي، وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات العالمية الطارئة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الوزير، أن تلك الحزم تشمل جميع الفئات المتأثرة في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا على القطاعات كافة، وضمان عدم تأثرها بتلك التداعيات.

وشدّد الخريف، على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات والتغلب عليها بشكل كامل.

وأشار، إلى أن حزمة المبادرات التي أطلقت تأتي امتداداً لما سبقها من دعم حكومي في مختلف القطاعات، والتي تتنوع ما بين مساندة المنشآت وتحفيز القطاع ليواصل عمليات التشغيل والإنتاج من دون أي تأثيرات مباشرة.

وحث وزير الصناعة، جميع العاملين في القطاع الصناعي على الاستفادة من حزمة هذه المبادرات، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تحمل المسؤولية من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق بالعاملين في المصانع والقطاعات المستهدفة.

وكشف الخريف، في 22 أبريل/ نيسان، عن إطلاق حزمة جديدة من المبادرات من الصندوق الصناعي؛ للمساهمة في دعم القطاعات الصناعية، وحمايتها من آثار أزمة كورونا ومساعدتها على القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

ترشيحات:

السعودية.. اعتماد مواقع فنادق عائمة في مشروع البحر الأحمر

التأمينات السعودية: صرف معاشات مايو للمتقاعدين ومستفيدي "ساند"

"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة بمكة المكرمة وجدة

التأمينات الاجتماعية السعودية توضح تأثير العودة للعمل على صرف تعويض "ساند"

السعودية.. "هدف" يودع أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف بـ51 مليون ريال

الصناعة السعودية: 9 آلاف مصنع بالمملكة ثلثها لتأمين الغذاء والدواء

السعودية تتيح استرداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 2.8% بنهاية مارس الماضي

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟