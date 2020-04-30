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السوق السعودي يشهد تنفيذ 6 صفقات خاصة بـ24 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 6 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 23.6 مليون ريال، من خلال 540.2 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات بالقيمة على مجموعة صافولا، والتي بلغت قيمتها 8.11 مليون ريال، من خلال 200 ألف سهم، بسعر 40.55 ريال.

وتم تنفيذ تنفيذ 3 صفقات على هرفي للأغذية 44.65 ريال لجميع الصفقات، وشهد سهم المراعي تنفيذ صفقتين بسعر 48.10 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

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