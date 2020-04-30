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هيئة المهندسين تتوقع ارتفاع تملك السعوديين للمساكن

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هيئة المهندسين تتوقع ارتفاع تملك السعوديين للمساكن هيئة المهندسين تتوقع ارتفاع تملك السعوديين للمساكن

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة للمهندسين، سعد بن محمد الشهراني، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين دون اشتراط أي شهادة، سيحل كثير من الاشتراطات لدى شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية في هذا الوقت خاصة.

وأضاف الشهراني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القرار يسهل على المواطنين تملك المساكن وإنهاء بنائها في وقت أسرع.

وأوضح الشهراني، أن هذا القرار يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها، من خلال بيئة أعمال جاذبة، ويسرع عمليات زيادة نسبة تغطية خدمات المياه والكهرباء للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

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