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تراجع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب بيانات إعانة البطالة

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تراجع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب بيانات إعانة البطالة تراجع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب بيانات إعانة البطالة

مباشر: تراجع  الدولار الأمريكي هامشياً مقابل سلة من العاملاتت الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومع ترقب بيانات اقتصادية.

وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة قرب الصفر، لكنه منفتح على المزيد من التيسيرات النقدية لدعم الاقتصاد من أجل التعافي السريع من أزمة .

ومن المقرر صدور بيانات إعانة البطالة والدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.0875 دولار، كما ظل ثابتاً مقابل نظيره الياباني مسجلاً 106.69 ين.

كما استقرت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2476 دولار، بينما تراجعت أمام العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.9718 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 99.517 بعد أن سجل مستوى عند 99.725 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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