اقتصاد منطقة اليورو ينكمش بأكبر وتيرة في تاريخه

مباشر - سالي إسماعيل: انكمش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً تقديرات المحللين مع دخول فرنسا في حالة من الركود.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات "يوروستيت" الصادرة اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو انكمش بالقراءة المعدلة موسمياً بنسبة 3.8 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل نمو بنحو 0.1 بالمائة في الربع السابق له.

وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3.7 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.

وتمثل قراءة الربع الأول عن أداء اقتصاد منطقة اليورو الهبوط الأكثر حدة منذ بدء رصد السجلات في عام 1995.

أداء اقتصاد منطقة اليورو - (المصدر: مكتب إحصاءات يوروستيت)

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 3.3 بالمائة بالقراءة المعدلة موسمياً في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري مقابل نمو بنحو 1 بالمائة في الفترة المماثلة من عام 2019.

وكان هذا الانكماش على أساس سنوي هو الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2009 عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 4.5 بالمائة.

وتعتبر ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، من بين الدول الأكثر تضرراً من وباء "كوفيد-19" عالمياً من حيث عدد حالات الإصابة.

وعلى صعيد دول الاتحاد الأوروبي، فإن الاقتصاد انكمش بنحو 3.5 بالمائة في الربع الأول من 2020 مقابل نمو بنسبة 0.2 بالمائة في الربع الأخير من 2019.

وفي بيانات منفصلة، انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 5.8 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي بعد انكماش بنحو 0.1 بالمائة في الربع الأخير من عام 2019، ما يعني أن البلاد دخلت مرحلة الركود فعلياً من الناحية الفنية.

وبحلول الساعة 9:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 1.0881 دولار.