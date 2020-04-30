السعودية.. اعتماد مواقع فنادق عائمة في مشروع البحر الأحمر

الرياض – مباشر: كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية عن تحديد مواقع عدد من الأصول العائمة فوق الماء، والتي سيتم تشييدها حول 4 جزر رئيسة في الوجهة.

وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير، في بيان لها، إنه بحسب المخطط العام للمشروع، تتضمن الأصول التي استُغرِق تحديدها 3 أسابيع، فلل عائمة فوق الماء، ومطاعم، ونقاط وصول إلى "فندقين فائقي الفخامة"، بالإضافة إلى "فندق فاخر"، ستطور جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ".

وأضافت الشركة، أن الهدف الرئيسي من وضع عوامات إرشاد الأصول العائمة فوق الماء يتمثل في تنسيق عملية اختيار المواقع مع التخطيط المكاني البحري، والموازنة الدقيقة بين تقليل الأثر الناجم عن عمليات التطوير على النظام البيئي للمشروع، واختيار مواقع جذابة لتطوير منتجع فاخر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، إن تحديد مواقع الأصول العائمة فوق الماء يعد خطوة أخرى مهمة نحو إنجاز المشروع السياحي الطموح بالمملكة.

وأضاف باغانو، أن هذه العملية مثلَت عامل رئيسي في انتقاء المواقع الأمثل التي ستسمح للفنادق وغيرها من الأصول الأخرى بأن تتناغم مع النظام البيئي الذي يميز الوجهة، وفي الوقت ذاته ستمنح الزوار فرصة استكشاف وجهة سياحية تتميز بتنوع مذهل.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطوير "14" فندقاً ستوفر 3000 غرفة فندقية في 5 جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.

وعند اكتمالها في عام 2030، ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على 22 جزيرة، بالإضافة إلى 6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، مع إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من السياحة المفرطة، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم.

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