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8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
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بالاسماء : السلطات السورية تفرج عن 7 اردنيين

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بالاسماء : السلطات السورية تفرج عن 7 اردنيين بالاسماء : السلطات السورية تفرج عن 7 اردنيين

جي بي سي نيوز:- افرجت السلطات السورية، الاربعاء، عن 7 أردنيين موقوفين، ونقلهم إلى الأردن عبر إجراءات راعت الاحتياطات الوقائية ضد جائحة المستجد، حيث سيمضون فترة الحجر الصحي في أماكن حجر، بحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إنّ السلطات المعنية في سوريا، استجابت مشكورة لطلب الأردن الإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر عن إطلاق 7 منهم.

الفايز، ثمن تعاون وزارة الخارجية السورية والجهات السورية المعنية في متابعة القضية وشكرها على قرارها الإفراج عن المواطنين الأردنيين، بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

وقال: وزارة الخارجية مستمرة في أداء واجبها بمتابعة أوضاع الأردنيين في الخارج.

وشدد الفايز أنّ الوزارة وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية ستظل تبذل كل جهد متاح لحل قضايا الموقوفين الأردنيين في الخارج.

أسماء المفرج عنهم، بحسب بيان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
1 - عمر احمد عبد العزيز
2 - محمد عليان موسى
3 - علي هايل علي
4 - مصطفى نايف عبد المحسن
5 - احمد رحيب عبد الفتاح
6 - أمين سلامه شتيوي
7 - فادي إبراهيم حافظ

جي بي سي نيوز

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