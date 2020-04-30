الذهب يرتفع عالمياً بعد قرار الفيدرالي ورغم آمال علاج كورونا

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بنحو 16 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة، ورغم آمال إيجابية بشأن إيجاد علاج للكورونا.

وجاء أداء المعدن الأصفر بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة دون تغير عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، وسط تعهدات بدعم الاقتصاد الأمريكي، مما أدى إلى دعم الذهب.

وتقلل معدلات الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي تميل أيضاً إلى الاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق حيث يُنظر إليها في الغالب على أنها تحوط ضد التضخم وتهاوي قيمة العملة.

ورغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بفعل إعلان شركة الأدوية الأمريكية "جيلياد" بأن التجربة الأولية لعلاج الفيروس المميت أظهرت نتائج إيجابية، وسط تباطؤ عدد الوفيات إثر كورونا.

ومن المقرر إعلان بيانات إعانة البطالة الأمريكية، والإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر مديري المشتريات الصادر عن جامعة "شيكاغو" في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:22 صباحاً بنوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.9 بالمائة وهو ما يعادل 16.10 دولار ليصل إلى 1729.50 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة إلى 1716.47 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة مسجلاً 99.497.