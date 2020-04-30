مساهمو "سبكيم" يوافقون على شراء أسهم خزينة

الرياض - مباشر: وافق مساهمو شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" خلال اجتماع الجمعية العامة أمس، عبر وسائل التقنية الحديثة، على شراء الشركة لعدد يصل إلى 73.13 مليون سهم، من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة رأى بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وأضافت أن تمويل عملية شراء الأسهم سيكون باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، ويتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ووافقت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019م بإجمالي مبلغ قدره 440 مليون ريال، أي ما مجموعه 60 هللة للسهم الواحد بما يمثل 6% من رأس المال.

وأقرت الجمعية القوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووافقت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة، وصرف مبلغ 4.1 مليون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

تراجع صافي ربح "سبكيم" إلى 299.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 583 مليون ريال في 2018، بنسبة 48.6%.

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