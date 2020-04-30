التأمينات السعودية: صرف معاشات مايو للمتقاعدين ومستفيدي "ساند"

الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، اليوم الخميس، عن صرف معاشات شهر مايو/ أيار.

وقالت التأمينات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه تم إيداع المبالغ لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وأكدت للتأمينات الاجتماعية، مساء الأربعاء، أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند "والتي منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، في أبريل/ نيسان 2018، موعد صرف مستحقات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد بالتاريخ الميلادي؛ تنفيذاً للتوجيهات بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة وفقاً للتقويم الميلادي، وإلى قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي بتوحيد التقويم المتبع في منشآت القطاع الخاص لأداء الاشتراكات الشهرية ليكون وفق التقويم الميلادي.

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