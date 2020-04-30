سوق الأسهم السعودية يرتفع بالمستهل

الرياض - مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع ونهاية شهر أبريل/ نيسان، وسط ارتفاع جماعي للقطاعات.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 1.50% إلى مستوى 7089.83 نقطة رابحاً نحو 104.50 نقطة.

وجرى التعامل على 100 مليون سهم بقيمة 1.921 مليار ريال موزعة على 76.033 ألف صفقة.

وتصدر الرابحين سهم حلواني إخوان بنسبة 10%، وتلاه سهم اتحاد الخليج بنحو 8.50%، كما زاد سهم البابطين بنحو 8.21%.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم البحري بنسبة 1.88%، وتلاه سهم ملاذ للتأمين بنحو 0.98%، كما تراجع أداء سهم المجموعة السعودية بنسبة 0.96%.

وتصدر نشاط التداولات سهم دار الأركان بنحو 17.3 مليون سهم بقيمة 141.775 مليون ريال.

وجاءت القطاعات كافة مرتفعة تصدرها البنوك بنسبة 2.18%، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 1.69%، والمواد الأساسية بنسبة 1.61%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأربعاء بارتفاع ملحوظ، في ظل صعود جميع قطاعاته الرئيسية، وسط تحسن ملحوظ لمستويات السيولة، بنسبة 1.46% إلى مستوى 6985.33 نقطة رابحاً نحو 100.51 نقطة.

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