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الأسهم اليابانية ترتفع في الختام لأعلى مستوى بـ8 أسابيع

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الأسهم اليابانية ترتفع في الختام لأعلى مستوى بـ8 أسابيع الأسهم اليابانية ترتفع في الختام لأعلى مستوى بـ8 أسابيع

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، لتغلق عند أعلى مستوى في 8 أسابيع تقريباً وسط التفاؤل بشأن علاج كورونا.

ويأتي أداء بورصة طوكيو الإيجابي بعد ارتفاع "وول ستريت" وسط حالة التفاؤل بشأن نتائج العلاج التجريبي لفيروس "كوفيد-19"، وكذلك أرباح التكنولوجيا القوية وارتفاع النفط.

وأعلنت شركة "جيلياد" نتائج إيجابية بشأن تجربة مبدئية لعلاج كورونا، وسط تأكيدات بأن دراسة حكومية وجدت أن العقار الجديد كان له تأثير واضح في تقليل الوقت الذي يحتاجه المرضى للتعافي.

وبالنسبة لتطورات النفط، قفزت أسهم شركات الخام والغاز المدرجة في طوكيو بنسبة 5.1 بالمائة، بينما ارتفعت شركة استكشاف النفط اليابانية بنسبة 2.3 بالمائة، مع مكاسب تصل إلى 15 بالمائة في أسعار النفط.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.1 بالمائة بما يعادل 422 نقطة إلى مستوى 20193.6  نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 9 مارس/آذار الماضي.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 1464 نقطة.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني هامشياً أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.06 بالمائة إلى مستوى 106.62 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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