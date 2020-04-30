مساهمو "صافولا" يقرون التوزيعات النقدية لـ2019 وشراء أسهم خزينة

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة صافولا، في اجتماعها 29 أبريل/ نيسان، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 160.2 مليون ريال على المساهمين عن عام 2019، وبواقع 0.3 ريال للسهم الواحد.

وقالت "صافولا"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية.

وأضافت الشركة، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 20 مايو/ أيار 2020، من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك الأهلي التجاري.

ولفتت "صافولا"، إلى أنه الجمعية وافقت على شراء الشركة ما يصل لـ 700 ألف سهم من أسهمها العادية؛ والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج.

وتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن تمويل الشراء سيتم من موارد الشركة الذاتية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها 5 سنوات.

وأقرت عمومية "صافولا" تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب التصويت على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة، إلى جانب صرف 2.15 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

ووافقت الجمعية كذلك على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.87%، لمستوى 40.50 ريالا.

ترشيحات:

"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة بمكة المكرمة وجدة

التأمينات الاجتماعية السعودية توضح تأثير العودة للعمل على صرف تعويض "ساند"

السعودية.. "هدف" يودع أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف بـ51 مليون ريال

الصناعة السعودية: 9 آلاف مصنع بالمملكة ثلثها لتأمين الغذاء والدواء

السعودية تتيح استرداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 20.4% بنهاية الربع الأول

تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 2.8% بنهاية مارس الماضي

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟