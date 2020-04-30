أخبار عاجلة

خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
جومانا مراد: “ابني شبه أبوه وواخد عيوني” -
جومانا مراد: “خفت أكون أوفر في شخصية شيرين.. والرقابة خذفت مشاهد لي” -
جومانا مراد: “قدمت مع سامح عبدالعزيز علامات.. ويسرا حتة من قلبي” -
"سائق معدية" في زمن كورونا :"معايا أرواح ناس" -
جومانا مراد: “أدير حساباتي.. وفي أوقات فراغي أطبخ لزوجي وابني" -
الأسود في خطر بسبب كورونا -
8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مساهمو "صافولا" يقرون التوزيعات النقدية لـ2019 وشراء أسهم خزينة

Print
مساهمو "صافولا" يقرون التوزيعات النقدية لـ2019 وشراء أسهم خزينة مساهمو "صافولا" يقرون التوزيعات النقدية لـ2019 وشراء أسهم خزينة

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة صافولا، في اجتماعها 29 أبريل/ نيسان، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 160.2 مليون ريال على المساهمين عن عام 2019، وبواقع 0.3 ريال للسهم الواحد.

وقالت "صافولا"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية.

وأضافت الشركة، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 20 مايو/ أيار 2020، من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك الأهلي التجاري.

ولفتت "صافولا"، إلى أنه الجمعية وافقت على شراء الشركة ما يصل لـ 700 ألف سهم من أسهمها العادية؛ والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا البرنامج.

وتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن تمويل الشراء سيتم من موارد الشركة الذاتية، ويجوز للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها 5 سنوات.

وأقرت عمومية "صافولا" تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب التصويت على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة، إلى جانب صرف 2.15 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019.

ووافقت الجمعية كذلك على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.87%، لمستوى 40.50 ريالا.

ترشيحات:

"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة بمكة المكرمة وجدة

التأمينات الاجتماعية توضح تأثير العودة للعمل على صرف تعويض "ساند"

السعودية.. "هدف" يودع أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف بـ51 مليون ريال

الصناعة السعودية: 9 آلاف مصنع بالمملكة ثلثها لتأمين الغذاء والدواء

السعودية تتيح استرداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 20.4% بنهاية الربع الأول

تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 2.8% بنهاية مارس الماضي

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية