"صناعة الورق" تعيد النظر في زيادة رأس المال

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الإدارة على إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2019؛ بشأن التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس مال الشركة.

وقالت "صناعة الورق"، في بيان لها على "تداول"، إن مجلس الإدارة وافق على توصية اللجنة التنفيذية للشركة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال بدلاً من 150مليون ريال؛ وذلك نظرا لعدة أسباب.

وأضافت، أن الأسباب تمثلت في توصية المستشار المالي؛ نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، وتوقع استلام الشركة لمبلغ 50 مليون ريال من برنامج الاستدامة الحكومي لدعم الشركات المتعثرة، وإعادة تقييم تكلفة بعض الأصول التي ترغب الشركة بشرائها، وإعادة جدولة القروض البنكية مما يحسن السيولة النقدية.

ولفتت الشركة، إلى أن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتوقعت "صناعة الورق"، أن تؤدي الزيادة في رأس المال إلى تعزيز المركز المالي للشركة وتحسين التدفقات النقدية لها.

وأوضحت الشركة، أنه بناء على القرار ستنخفض تكاليف مصاريف زيادة رأس المال بنسبة 22.5%؛ نتيجة تراجع قيمة الطرح من 150مليون ريال إلى 100 مليون ريال.

ونوهت، بأن عملية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الشركة تخضع لموافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وعليه ستلعن عن تقديم ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.47%، لمستوى 21.52 ريالا.

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