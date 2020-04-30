النفط يقفز 15% وسط إشارات مبكرة بشأن تعافي الطلب الأمريكي

مباشر: تواصل أسعار النفط الصعود خلال تعاملات اليوم الخميس، ليرتفع الخام الأمريكي بنحو 15 بالمائة مع إشارات مبكرة حول تعافي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتأتي المكاسب في أسعار الذهب الأسود بعد أن أظهرت بيانات بالأمس أن مخزونات البنزين الأمريكي انخفضت بنحو 3.7 مليون برميل من المستويات القياسية المسجلة في الأسبوع الماضي، مع زيادة طفيفة في الطلب على الوقود.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي، كما أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يواصل الهبوط للمرة الرابعة على التوالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته ستكشف قريباً عن خطة لمساعدة شركات النفط في البلاد.

وبحلول الساعة 7:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 14.6 بالمائة ليصل إلى 17.26 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 9.3 بالمائة مسجلاً 24.63 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي شهد مكاسب قوية بلغت 22 بالمائة في جلسة أمس.