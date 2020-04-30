تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل قرار المركزي الأوروبي

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب قرار السياسة النقدية من جانب المركزي الأوروبي وقبيل بيانات اقتصادية.

وتأتي تحركات الأسهم الأوروبية بالتزامن مع تفاؤل الأسواق بشأن تجارب علاج فعال لفيروس كورونا التي كشفت عنه شركة "جيلياد" بالأمس وأثبت فعاليته بنسبة 50 بالمائة.

كما يترقب المستثمرون عن كثب آخر قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، والمقرر صدورها خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومعدل التضخم ومعدل البطالة لشهر مارس/آذار في منطقة اليورو، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 347.16 نقطة، بينما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 6109.9 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 11149.2 نقطة، وزاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنفس النسبة 0.4 بالمائة إلى 4692.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو هامشياً أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.0880 دولار.