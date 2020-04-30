"سكني" يطلق مشروعاً جديداً بجدة لتوفير 828 وحدة

الرياض - مباشر: كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن إضافة مشروع سكني جديد تحت الإنشاء بجدة "جدة جاردنز"، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر 828 وحدة من نوع شقة.

وقال سكني في بيان اليوم الخميس، إن عدد المشاريع تحت الإنشاء بمنطقة مكة المكرمة الجاري تنفيذها اتفع إلى 17 مشروعاً، توفر أكثر من 65 ألف وحدة متنوعة منها 11 مشروعاً في محافظة جدة.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة جدة إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً.

وأوضح البرنامج أن مشروع "جدة جاردنز" يقع في وسط مدينة جدة على امتداد طريق الملك خالد على مساحة تصل إلى 44 ألف متر مربع، ويضم نحو 12 برجاً سكنياً يُوفرّ 828 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع شقة، فيما يصل مساحة مسطح البناء للشقة لنحو 200 متر مربع للوحدة.

وأشار إلى أن أنه يأتي امتداداً لنحو 75 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية.

ووفر المشروع أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

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