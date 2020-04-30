السوق المالية السعودية تقرر تعليق سهم "اللجين"

الرياض ـ مباشر: أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق سهم شركة اللجين القابضة، ابتداءً من جلسة اليوم الخميس 30 أبريل / نيسان 2020.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم الخميس، أن تعليق السهم جاء لعدم التزام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية للعام 2019، خلال المدة النظامية.

وأشارت السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم استمرار تعليق السهم حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية للشركة.

وأعلنت الشركة، في مارس / آذار الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للعام 2019م، في الوقت المحدد، بسبب تأخر شركة "ناتبت"، التابعة لها في إرسال القوائم المالية.

وكشفت اللجين القابضة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن المراجع الخارجي لشركة ناتبت التابعة لها، أفادها بإلغاء القوائم المالية المعتمدة لعام 2019م، المرسلة لها من قبل.

كما لفتت أن القوائم المالية المعدلة بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي المعدل سيتم إعادة إصدارها قريباً متضمنة إفصاحات إضافية، وسيتم تزويدها بالقوائم المالية المعدلة لشركة ناتبت.

ونوهت إلى أن خطاب شركة "ناتبت" لم يتضمن سبب إلغاء وإعادة إصدار تقرير المراجع والقوائم المالية لشركة ناتبت (التابعة) لعام 2019م.

وأكدت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن النتائج المالية السنوية لعام 2019م بعد استلام القوائم المالية المعتمدة المعدلة لشركة ناتبت (التابعة)، والانتهاء من أعمال المراجعة.

ترشيحات:

تحليل.. أزمة اللجين القابضة مع "ناتبت" بالسوق السعودي وخلافات مستمرة

"اللجين": تعذّر عقد الجمعية العامة لإخلال بعض المساهمين بالأنظمة

الداخلية السعودية: السماح بالدخول لمحافظة القطيف والخروج منها

الجوازات السعودية تنهي إجراءات سفر 296 راكباً إلى الفلبين ضمن مبادرة "عودة"

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

السعودية تسجل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا