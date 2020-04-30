هيئة السوق السعودية توافق على طلب "فينتك" بإنشاء منصة لأدوات الدين

الرياض – مباشر: أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارا بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية "فينتك"، المقدم من شركة مضاربة المالية؛ لإنشاء منصة لإصدار أدوات الدين والاستثمار فيها.

وقالت هيئة السوق، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إنه بناءً على هذا التصريح، سيكون بمقدرة شركة مضاربة المالية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب لمشاريعهم؛ وذلك عن طريق ترتيب عملية إصدار صكوك وطرحها على المستثمرين المسجلين في المنصة.

وجاءت موافقة الهيئة بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2 جمادى الثاني 1424هـ، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 23 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 10 يناير/ كانون الثاني 2018، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة.

ووافقت هيئة السوق المالية، في فبراير/ شباط 2019، على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة فالكم للخدمات المالية؛ لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية.

وأطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في 30 أبريل/ نيسان 2018، بمقرها في الرياض، مبادرة "فنتك السعودية".

وتهدف المبادرة لدعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي و زيادة التعاملات المالية الرقمية.

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