"المجموعة السعودية" تتكبد خسائر بـ174 مليون ريال في الربع الأول

الرياض – مباشر: تحولت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "مجموعة السعودية" للخسائر بالربع الأول من 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الخسائر 174 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع أرباح قيمتها 178 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وقالت "مجموعة السعودية" إن التحول للخسائر في الربع الأول من العام الحالي؛ يرجع إلى تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر قيمتها 189 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 91 مليون ريال للربع المماثل من العام 2019؛ نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، بسبب تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

وأضافت الشركة، إلى جان انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) إلى 24 مليون ريال، مقابل 89 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، وتراجع الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسائر مقارنة مع أرباح مسجلة بقيمة 62 مليون ريال في الربع السابق.

وهبطت إيرادات الشركة 25% بالربع الأول من العام 2020؛ إلى 1.52 مليار ريال، مقارنة مع 2.02 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 1.1%، لمستوى 18.68 ريالا.

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