"أنابيب السعودية" تتحول للخسائر بالربع الأول

الرياض – مباشر: تحولت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" إلى الخسائر بالربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيان للشركة على "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الخسائر 17.77 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع أرباح قيمتها 320 ألف ريال في الربع المماثل من عام 2019.

وأرجعت "أنابيب السعودية" تحولها للخسائر بالربع الأول من العام الحالي لعدة أسباب؛ أبرزها الزيادة في المصاريف الإدارية التي بلغت 18.8 مليون ريال، مقارنة مع 7.1 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019؛ بسبب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المقيدة في الربع الأول من عام 2020.

وأضافت، إلى جانب انخفاض الربح الإجمالي لـ 4.5 مليون ريال من 12.5 في الربع الأول من عام 2019؛ نتيجة تراجع حجم المبيعات والمزيج البيعي، وزيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، واخفاض حصة الشركة في صافي أرباح الشركة الزميلة (العالمية للأنابيب) بلغت 0.04 مليون ريال، مقارنة مع 3.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، تفاقمت خسائر الشركة بنحو 519.2% مقارنة مع خسائر الربع السابق والبالغة 2.87 مليون ريال.

وانخفضت إيرادات الشركة 37.4% في الربع الأول من 2020؛ إلى 122.34 مليون ريال، مقابل 195.31 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على تراجع نسبته 0.12%، لمستوى 16.30 ريالا.

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