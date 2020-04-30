أرباح مجموعة صافولا تقفز إلى 172 مليون ريال بالربع الأول

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية لمجموعة صافولا، بالربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح نحو 2643% مقارنة بـالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، قفز صافي الربح إلى 172.8 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 6.3 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي الأغذية والتجزئة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الربح جاء على الرغم من الارتفاع الهامشي لصافي تكلفة التمويل الناتج عن خسائر صرف العملات الأجنبية، وعكس مخصص بالفترة المقابلة من 2019، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة نحو 25.86%، مقارنة بـأرباح الربع السابق، التي بلغت 137.3 مليون ريال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تحولها للربحية، بصافي ربح بلغ 475.6 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 520.4 مليون ريال في عام 2018.

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