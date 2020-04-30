"بتروكيم" تهبط بأرباحها 73% في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، بالربع الأول من 2020، تراجع صافي الأرباح 73.26% مقارنة بـالربع المماثل من 2019.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، هبط صافي الربح إلى نحو 50 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 187 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيسي، إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة وانخفاض الكميات المبيعة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أن تراجع صافي الربح جاء على الرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة نحو 62.4%، مقارنة بـأرباح الربع السابق، التي بلغت نحو 133 مليون ريال.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح إلى 42.23 مليون ريال، مقابل 1.165 مليار ريال عن الفترة نفسها من 2018.، بتراجع نسبته 42.23%.

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