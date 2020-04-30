وزير الخارجية الكويتي: 1800 مواطن يعودون من السعودية برّاً

الكويت - مباشر: طمأن وزير الخارجية الكويتي طلبة بلاده حول العالم، الذين فضلوا البقاء على العودة ضمن خطة الإجلاء لإكمال دراستهم وتخرّجهم بأن الأجواء لن تكون مغلقة إلى الأبد، وهناك مرحلة ستفتح لإجلائهم، وستعود الحياة طبيعية.

وقال الشيخ أحمد الناصر لــ"القبس"، إن السلطات الصحية متى ما اطمأنت على الأوضاع فستكون هناك توصيات بالسماح للطائرات بالمغادرة والوصول.

وأضاف أن عودة الطلبة طوعية، بما لا يُعرقل التحصيل العلمي للطالب، الذي عليه أن يقرر عودته أو البقاء.

وعن المرحلة الرابعة للإجلاء التي تبدأ اليوم الخميس، أعلن الناصر أنها ستتضمن إجلاء 6000 طالب من مختلف الولايات الأمريكية، فضلاً عن الطلبة في كندا وأستراليا، ودول أخرى.

وحول المواطنين الراغبين العودة بسياراتهم من السعودية، أكد الناصر أن هناك تنسيقاً على مستوى خليجي واتصالات على جميع المستويات ومع كل القطاعات الأخرى؛ كــ«الداخلية» و«الصحة» لتنظيم عودتهم واستقبالهم، مبيناً أن عددهم يفوق 1800 مواطن.

وبيّن أن الترتيبات للمراحل الثلاث لإجلاء المواطنين من الخطة الشاملة كانت على قدم وساق في الداخل والخارج، وتميّز الجميع بالوعي والالتزام بتعليمات السلطات الصحية أثناء العودة والاستقبال والبقاء في المنزل، إضافة إلى التسجيل في التطبيقات المخصّصة.

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