تسلا تسجل أرباحاً مفاجئة في الربع الأول

مباشر: سجلت شركة "تسلا" أرباحاً للربع الثالث على التوالي بعكس توقعات المحللين، فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بتوقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 16 مليون دولار (9 سنتات للسهم ) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل خسائر بقيمة 702 مليون دولار (4.10 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغ نصيب سهم "تسلا" من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 1.24 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ومقارنة مع خسائر 2.9 دولار في نفس الفترة من 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تسلا سوف تسجل خسائر 28 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت إيرادات "تسلا" بنحو 32 بالمائة لتصل إلى 5.98 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 4.54 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الشركة الأمريكية سوف تسجل إيرادات بقيمة 6.1 مليار دولار.

وأوضحت الشركة مثلما أعلنت سابقاً أنها سلمت 88.49 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 40 بالمائة على أساس سنوي، كما أنتجت 102.67 ألف سيارة خلال نفس الفترة.

وقالت تسلا إنها قادرة على بيع أكثر من نصف مليون سيارة في عام 2020 على الرغم من التعليق المؤقت للإنتاج بسبب فيروس كورونا.

وأغلق سهم "تسلا" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 4.1 بالمائة إلى 800.51 دولار، كما صعد بأكثر من 9 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.