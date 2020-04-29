السعودية والسويد يبحثان احتواء تداعيات فيروس كورونا

مباشر: بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع نظيرته السويدي، آن ليندي، تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

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