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السعودية والسويد يبحثان احتواء تداعيات فيروس كورونا

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السعودية والسويد يبحثان احتواء تداعيات فيروس كورونا السعودية والسويد يبحثان احتواء تداعيات فيروس كورونا

 

مباشر: بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع نظيرته السويدي، آن ليندي، تطورات المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "واس".

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

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