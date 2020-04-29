أرباح "فيسبوك" تتضاعف لكنها دون التوقعات.. وزيادة 10% بعدد المستخدمين

مباشر: تضاعفت أرباح شركة "فيسبوك" خلال الربع الأول من العام الحالي لكنها أخفقت في الوفاء بتقديرات المحللين، في حين أن عدد المستخدمين النشطاء لمنصة التواصل الاجتماعي بشكل شهري تجاوز التوقعات.

ووفقاً لنتائج أعمال شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية والصادرة اليوم الأربعاء، فإن صافي أرباح فيسبوك شهدت قفزة بنحو 102 بالمائة لتصل إلى 4.90 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل أرباح بلغت 2.43 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2019.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.71 دولار في الربع الماضي مقابل 0.85 دولار المسجلة في الربع الأول من العام المنقضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيبلغ 1.74 دولار في الربع الماضي.

صافي أرباح فيسبوك منذ بداية عام 2018 - (المصدر: نتائج أعمال الشركة الأمريكية)

وبالنسبة لإجمالي إيرادات شركة التواصل الاجتماعي خلال الربع الأول من هذا العام، فصعدت بنحو 18 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 17.74 مليار دولار مقارنة مع 15.08 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من عام 2019.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن تسجل فيسبوك إيرادات بقيمة 17.33 مليار دولار في الربع الأول.

ووفقاً لنتائج الأعمال، فإن بند الإيرادات المحققة من الإعلانات شهد زيادة بنحو 17 بالمائة في الربع الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 17.44 مليار دولار.

وصعدت التكاليف والنفقات الإجمالية إلى 11.84 مليار دولار في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بزيادة 1 بالمائة عند المقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، فشهد عدد المستخدمين النشطاء لموقع فيسبوك بشكل يومي زيادة بنحو 11 بالمائة في نهاية الربع الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 1.73 مليار مستخدم في المتوسط.

في حين أن عدد المستخدمين النشطاء بشكل شهري، فكان يبلغ 2.60 مليار مستخدم بنهاية مارس/آذار الماضي وهو ما يعتبر أعلى بنحو 10 بالمائة عند المقارنة على أساس سنوي.

ويعتبر هذا العدد من المستخدمين أفضل من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى أنه سيبلغ 2.55 مليار مستخدم بنهاية الربع الماضي.

ومع ذلك، حذرت فيسبوك من أن أعمالها قد تأثرت بوباء "كوفيد-19" وأنها تواجه مثل الشركات الأخرى فترة من حالة عدم اليقين غير المسبوقة فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية.

وتتوقع أن يتأثر أداء أعمالها بالمشاكل التي تكون خارج السيطرة ومدى فعالية التحفيز الاقتصادي حول العالم إضافة إلى التقلبات في أسعار العملات مقارنة للدولار الأمريكي.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك "مارك زوكربيرج" خلال نتائج الأعمال: "مع اعتماد الأشخاص على خدماتنا أكثر من أي وقت مضى، نركز على الحفاظ على سلامة هؤلاء الأشخاص وإبقاؤهم على معرفة وتواصل".