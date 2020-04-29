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أرباح وإيرادات "مايكروسوفت" ترتفع بأكثر من التوقعات

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أرباح وإيرادات "مايكروسوفت" ترتفع بأكثر من التوقعات أرباح وإيرادات "مايكروسوفت" ترتفع بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "مايكروسوفت" بنحو 22 بالمائة بأكثر من التقديرات خلال الربع الثالث من العام المالي 2020، كما تجاوزت الإيرادات توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الأرباح  إلى 10.75 مليار دولار (1.40 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 8.80 مليار دولار (1.14 دولار للسهم) المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم الشركة الأمريكية من الأرباح سوف يسجل 1.27 دولار للسهم خلال نفس الفترة.

كما صعدت إيرادات مايكروسوفت بنحو 15 بالمائة لتصل إلى 35.02 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث، مقارنة مع 30.57 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "مايكروسوفت" سوف ترتفع إلى 33.76 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات السحابة الذكية بنحو 27 بالمائة لتصل إلى 12.28 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مع ارتفاع عائدات "أزور" بنحو 59 بالمائة على أساس سنوي.

وذكرت الشركة: "في الربع الثالث من العام المالي 2020 ، كان لفيروس كورونا تأثيراً ضئيلاً على إجمالي الإيرادات".

وعند ختام الجلسة، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 4.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 177.43 دولار، كما صعد 3 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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