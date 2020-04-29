محدث.."داو جونز" يرتفع 530 نقطة ليسجل أعلى إغلاق بـ7 أسابيع

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل "داو جونز" أعلى مستوى في 7 أسابيع، وسط تطورات إيجابية بشأن علاج لفيروس كورونا وبعد قرار الفيدرالي.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي، فيما قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير قرب الصفر.

في حين أشار جيروم باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي ربما يحتاج إلى دعم إضافي لضمان تعافيه بشكل قوي.

وتحسنت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، بعد أن أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "جيلياد" أن التجربة الأولية لعلاج كورونا أظهرت نتائج إيجابية.

واستمرت الشركات الأمريكية في إعلان نتائج الأعمال الفصلية، حيث أعلنت جنرال إليكتريك تسجيل أرباحاً أقل من التوقعات، بينما كانت الخسائر من نصيب شركة بوينج.

وعلى الجانب الآجر، كشفت بيانات اقتصادية انكماش اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ 2008.

وتجاوزت إصابات "كوفيد-19" مليون شخص أمريكي، وسط إصابة ما يزيد عن 3 ملايين عالمياً، وسط إجراءات الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية لتخفيف قواعد التخفيف الوطني.

عند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.2 بالمائة وهو ما يعادل 532 نقطة، ليصل إلى 24633.8 نقطة عند أعلى مستوى منذ 10 مارس/آذار الماضي.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.7 بالمائة إلى 2939.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 3.6 نقطة إلى 8914.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:20مساءً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 99.521.