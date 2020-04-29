محدث.. الدولار يعمق خسائره عالمياً بعد قرار الفيدرالي

مباشر: عمق الدولار الأمريكي هبوطه مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي إعلان بيانات النمو الاقتصادي.

وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة قرب الصفر لحين تحسن الانتهاء من الأزمة، متعهداً بدعم الاقتصاد بكافة أدواته للتصدي لأضرار كورونا.

كما أشار رئيس البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج للمزيد من التحفيز الإضافي لضمان التعافي القوي.

وانتهت أطول فترة نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي، بعدما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8 المائة خلال الربع الأول من العام الجاري في أكبر وتيرة هبوط منذ عام 2008.

كما تهاوت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنحو 20 بالمائة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ عام 2011.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا مليون شخص في الولايات المتحدة، بينما أصابت ما يزيد عن 3 ملايين شخصاً عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.0873 دولار، كما انخفض مقابل نظيره الياباني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 106.64 ين.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1.2458 دولار، كما استقرت أمام العملة السويسرية عند مستوى 0.9747 فرنك.

وخلال نفس الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أدائه مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 99.48، بعد أن سجل مستوى 99.88 في وقت سابق من التعاملات.