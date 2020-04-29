"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة بمكة المكرمة وجدة

الرياض - مباشر: وقع برنامج سكني في السعودية اتفاقياتٍ مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء 3428 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في مدينتي مكة المكرمة وجدة.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة، اليوم الأربعاء، إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة العوالي العقارية لتنفيذ 150وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "أبراج العوالي" غرب مدينة جدة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

كما وقع البرنامج مع شركة الحناكي لبناء 828 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "جده قاردنز" في حي الكندرة وسط جدة، وشركة العدوان العقارية لتنفيذ مشروع الدانة في حي الشرائع بمدينة مكة المكرمة، الذي يضم 544 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة.

وأبرم "سكني"، اتفاقية مع شركة تكاتف العربية للتطوير والاستثمار العقاري لبناء 460 فيلا بحي المسفلة بمكة المكرمة، وشركة موطن لبناء مشروع "ربوة المطلات" الواقع بمخطط ربوة المطلات في مكة المكرمة الذي يوفر 1332 شقة، وشركة دور العقارية لبناء 32 شقة في حي المعيصم بمكة المكرمة، وشركة ساطعة التعمير للتطوير والاستثمار العقاري لبناء 82 شقة بحي العزيزية بمكة.

وبين " سكني"، أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخِدْمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخِدْمات والمرافق العامة، مبيّنةً أنها تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية ، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

يُذكر، أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية.