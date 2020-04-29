محدث.. النفط الأمريكي يرتفع 22% عند التسوية بعد بيانات المخزونات

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 22 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من توقعات المحللين، فيما تراجع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي.

واستفاد الذهب الأسود من الآمال بشأن إمكانية فتح الاقتصاد العالمي بسرعة تتجاوز التوقعات، خاصة مع عودة تدريجية في بعض الدول والولايات الأمريكية مؤخراً.

وأعلنت شركة "جيلياد ساينس" الأمريكية اليوم نتائج إيجابية بشأن تجارب سريرية لعلاج فيروس كورونا..

ولا تزال معضلة انهيار الطلب العالمي على النفط - الناجمة عن تفشي وباء كورونا - قائمة وسط استمرار عمليات الإغلاق الوطني في غالبية أنحاء العالم رغم اعتزام البعض تخفيف هذه القيود.

وعند التسوية، ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 22 بالمائة ليصل إلى 15.06 دولار للبرميل، بعد ان وصلت مكاسبه لأكثر من 32 بالمائة خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 10.40 بالمائة ليسجل 22.59 دولار للبرميل.